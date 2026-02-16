Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко заявил, что ключевые сражения конфликта, которые определят его исход, пройдут в 2026 году. Своим прогнозом он поделился в эфире «Украинского Радио».

По словам офицера, весна, лето и осень текущего года станут периодом максимальной интенсивности боевых действий за всё время с начала полномасштабного противостояния. Наиболее тяжёлые столкновения ожидаются на стыке Харьковской области и ДНР, а также на Запорожском направлении.

Федоренко подчеркнул, что именно 2026 год будет решающим с точки зрения определения рубежей и условий завершения конфликта. При этом реальные предпосылки для перехода к дипломатическому решению и подписания мирного соглашения, по его мнению, сложатся не раньше середины 2027 года.

«2026 год с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим», — отметил Федоренко.

Ранее сообщалось, что западные политики до сих пор верят в возможность стратегического поражения России. Как пишет Strategic Culture, конфликт на Украине стал для западных элит высокодоходным бизнесом. Когда он закончится, прибыль исчезнет, и европейцы спросят, куда делись их налоги. При этом Европа сама наносит себе экономический урон и впадает в кризис. Лидеры ЕС не могут признать поражение, так как с самого начала обещали избирателям победу Украины.