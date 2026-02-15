Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что исход специальной военной операции на Украине был предрешён ещё три года назад. В эфире YouTube-канала он раскритиковал западных политиков и их риторику.

По словам эксперта, на Западе продолжают распространять ложь о положении дел в России, сочиняя истории о нехватке ракет и даже о голоде. Мартьянов назвал такое поведение мошенничеством и подчеркнул, что на самом деле на Украине «почти всё кончено».

«На Украине уже почти всё кончено. Но это произошло ещё в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения», — заявил Мартьянов.

Аналитик также выразил уверенность, что политики на Западе обязательно попытаются переложить ответственность за свои ошибки на кого угодно. Дойдёт даже до «генерала Мороза», мол, русские победили только из-за холодов. Эксперт заключил, что западным деятелям не хватает ни чести, ни человечности, ни порядочности.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис рассказал, что заявления Вашингтона о намерении урегулировать конфликт на Украине к июню запустили обратный отсчёт до военной победы России. По его словам, установленный срок означает, что теперь для всех сторон тикают часы, где побеждает лидирующий. Дэвис подчеркнул, что России незачем идти на уступки, поскольку на Западе осознали неизбежность поражения Украины и прекратили жертвовать ресурсы.