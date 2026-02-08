ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 февраля, 10:10

В США запустили обратный отсчёт до победы России в СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Заявления американской администрации о намерении урегулировать украинский конфликт к июню запустили обратный отсчёт до момента военной победы России. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, установленный Вашингтоном срок означает, что «для всех, для Европы, Украины, России, теперь тикают часы, начался обратный отсчёт». Он сравнил ситуацию с футбольным матчем, где игра ведётся до истечения времени, и побеждает тот, кто лидирует на табло.

«России теперь абсолютно незачем идти на уступки», — заявил Дэвис.

Военный эксперт считает, что на Западе наконец осознали невозможность победы Украины и неизбежность поражения, что привело к отказу от дальнейших существенных жертв ради Киева.

«И сейчас это дошло до США. Поэтому теперь они говорят, что мы больше не будем вкладывать в это деньги (в Украину, — Прим. Life.ru), мы больше не будем отправлять им наши ракеты-перехватчики, мы больше не будем заниматься подобными вещами, если потери неизбежны. Это полнейшая глупость! К такому выводу следовало прийти давным-давно», — отметил Дэвис.

США и Украина обсуждали возможное завершение конфликта в марте 2026 года
США и Украина обсуждали возможное завершение конфликта в марте 2026 года

Ранее Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урегулированию конфликта. Он заявил, что переговоры США с Россией и Украиной продвигаются очень успешно.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar