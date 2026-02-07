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Опубликовано 7 февраля, 13:55

Американист отмерил срок, за который Трамп хочет завершить конфликт на Украине

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Президент США Дональд Трамп мог установить для России и Украины дедлайн по завершению конфликта до начала лета, полагает политолог Малек Дудаков. По его мнению, у американского лидера остаётся не так много времени, поскольку с конца мая стартует активная фаза предвыборной борьбы за места в Конгрессе.

В это время лидеру республиканцев придётся сосредоточиться на внутренней политике. Эксперт отметил, что Трамп, вероятно, хотел бы «закрыть все гештальты» по вопросам Китая, Индии и Украины уже весной, чтобы на высокой ноте войти в летний период, который включает в себя масштабное празднование 250-летия Дня независимости США и его собственный 80-летний юбилей.

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Достижение договорённостей по Украине позволило бы президенту заявить о движении «от победы к победе» и укрепить позиции перед выборами. Однако обозначенный срок пока выглядит нереалистично, поскольку от Украины не поступает публичных сигналов о готовности вывести войска из Донбасса. К тому же Трамп и раньше выставлял различные дедлайны.

«Трамп действительно будет пытаться к этому стремиться, и он торопится по понятным причинам, потому что его дедлайны, его же собственные, внутриполитические, уже поджимают», — подчеркнул американист в интервью «Газете.ru».

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Ранее Дональд Трамп позитивно оценил ход переговоров по урегулированию конфликта. Он заявил, что переговоры США с Россией и Украиной продвигаются очень успешно.

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Борис Эльфанд
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