Зеленский раскрыл, когда США предлагают закончить конфликт

Владимир Зеленский сообщил, что Соединённые Штаты стремятся завершить военный конфликт на Украине до начала лета 2026 года. По его словам, для достижения этой цели Вашингтон, вероятно, будет оказывать давление на Киев.

«США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <...> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно. По его словам, участники обсудили конкретные способы реализации прекращения огня и механизмы мониторинга остановки боевых действий.