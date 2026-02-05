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Опубликовано 5 февраля, 18:30

Следующий раунд переговоров по Украине, вероятно, состоится в США, заявил Зеленский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Новый раунд трёхсторонних переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине состоится в ближайшее время и пройдёт в США. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

«Из того, что можно уже сказать, следующие встречи планируются в ближайшее время. Вероятно, в Америке», — сказал глава киевского режима.

Также Зеленский отметил, что Киев готов «к любым рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надёжным».

Буданов* оценил переговоры с США и Россией в Абу-Даби как конструктивные
Буданов* оценил переговоры с США и Россией в Абу-Даби как конструктивные

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно. По его словам, участники обсудили способы реализации прекращения огня и мониторинга остановки боевых действий.

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Полина Никифорова
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