Буданов* оценил переговоры с США и Россией в Абу-Даби как конструктивные

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* оценил трёхстороннюю встречу представителей России, США и Украины в Абу-Даби, как конструтивную. Его слова передаёт РБК-Украина.

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — отметил Буданов*.

Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов, при этом подробности переговоров украинский представитель не раскрыл. Сам Буданов* входил в состав украинской делегации, участвовавшей в дискуссиях.

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