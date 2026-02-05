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Опубликовано 5 февраля, 14:25

Буданов* оценил переговоры с США и Россией в Абу-Даби как конструктивные

Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Обложка © ТАСС / АР / Gian Ehrenzeller

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* оценил трёхстороннюю встречу представителей России, США и Украины в Абу-Даби, как конструтивную. Его слова передаёт РБК-Украина.

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — отметил Буданов*.

Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов, при этом подробности переговоров украинский представитель не раскрыл. Сам Буданов* входил в состав украинской делегации, участвовавшей в дискуссиях.

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Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что переговоры в Абу-Даби проходят продуктивно и в ходе встречи сторонам удалось согласовать обмен военнопленными. Он добавил, что это демонстрирует пользу непрерывного дипломатического диалога.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Милена Скрипальщикова
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