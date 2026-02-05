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Опубликовано 5 февраля, 09:58

В Госдуме заявили, что РФ сохранила прежний тон и позицию на переговорах по Украине в ОАЭ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Российская делегация сохранила прежний тон и вектор на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, Москва всегда выступала за мирное урегулирование и устранение первопричин конфликта, в отличие от ряда европейских стран.

«Тональность и векторность меняет именно Европа, а не Россия. Мы всегда были нацелены на мирные соглашения», — подчеркнул политик в беседе с «Лентой.ру».

Чепа отметил, что от Франции и Великобритании звучат угрозы ввести войска на Украину или закрыть воздушное пространство при нарушении будущих договорённостей. По его мнению, это продвижение НАТО на Восток и прямое игнорирование коренных причин конфликта.

«Мы продолжаем настаивать на договорённостях, достигнутых в Анкоридже», — заключил депутат, добавив, что одной лишь сменой тона на переговорах не остановить гонку вооружений и милитаризацию Европы.

Россия заинтересована в завершении украинского кризиса, но понимает: русофобские настроения в НАТО и называние России «противником» не исчезнут после подписания документов. Поэтому позиция Москвы остаётся принципиальной — без устранения первопричин любые соглашения окажутся хрупкими.

В Кремле заявили, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано
В Кремле заявили, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано

Ранее сообщалось, что на Западе размечтались о «резкой смене тона России» на переговорах по Украине. По данным Politico, в Москве считают, что Европа стала куда серьёзнее относиться к вопросам обороны, наращивает производство вооружений и стремится сократить зависимость от США в сфере безопасности.

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Дарья Нарыкова
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