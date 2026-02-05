Посланник США Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Абу-Даби
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по Украине в Абу-Даби проходят продуктивно. По его словам, сторонам уже удалось достичь конкретного результата — договорённости об обмене военнопленными.
«Благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам, удалось договориться об обмене», — написал Уиткофф в социальной сети X.
Он добавил, что это демонстрирует пользу от непрерывного дипломатического диалога.
Однако, как подчеркнул американский представитель, предстоит ещё много работы. Консультации будут продолжены, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс в урегулировании конфликта.
Напомним, что в Абу-Даби продолжился второй день трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта с участием делегаций России, Украины и США. Форматы работы, включая отдельные консультации и общие встречи, остались прежними. Российскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. В центре обсуждения находятся вопросы послевоенного урегулирования, включая будущее территориальное устройство и юридическое оформление режима прекращения огня.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.