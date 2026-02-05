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Опубликовано 5 февраля, 13:43

Посланник США Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Абу-Даби

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по Украине в Абу-Даби проходят продуктивно. По его словам, сторонам уже удалось достичь конкретного результата — договорённости об обмене военнопленными.

«Благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам, удалось договориться об обмене», — написал Уиткофф в социальной сети X.

Он добавил, что это демонстрирует пользу от непрерывного дипломатического диалога.

Однако, как подчеркнул американский представитель, предстоит ещё много работы. Консультации будут продолжены, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс в урегулировании конфликта.

Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленных
Уиткофф: Россия, Украина и США договорились об обмене 314 военнопленных

Напомним, что в Абу-Даби продолжился второй день трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта с участием делегаций России, Украины и США. Форматы работы, включая отдельные консультации и общие встречи, остались прежними. Российскую делегацию на переговорах возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. В центре обсуждения находятся вопросы послевоенного урегулирования, включая будущее территориальное устройство и юридическое оформление режима прекращения огня.

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Алиса Хуссаин
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