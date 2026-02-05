Посланник США Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что переговоры по Украине в Абу-Даби проходят продуктивно. По его словам, сторонам уже удалось достичь конкретного результата — договорённости об обмене военнопленными.

«Благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам, удалось договориться об обмене», — написал Уиткофф в социальной сети X.

Он добавил, что это демонстрирует пользу от непрерывного дипломатического диалога.

Однако, как подчеркнул американский представитель, предстоит ещё много работы. Консультации будут продолжены, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс в урегулировании конфликта.