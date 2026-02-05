Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к разрешению

Урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

«Мы очень напряжённо работаем над тем, чтобы положить конец всей этой войне. Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал глава Белого дома.

Национальный молитвенный завтрак — это ежегодное мероприятие, проводимое в начале февраля в Вашингтоне Конгрессом США и некоммерческой религиозной организацией Fellowship Foundation.

До этого Минобороны России информировало о состоявшемся обмене военнопленными. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, договорённости об обмене удалось достичь на переговорах в Абу-Даби.