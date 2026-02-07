США и Украина обсуждали возможное завершение конфликта в марте 2026 года

Переговоры о возможном завершении конфликта между Москвой и Киевом получили неожиданный временной ориентир. По данным агентства Reuters, делегации США и Украины обсуждали вариант прекращения боевых действий уже в марте 2026 года.

По данным агентства, такой вариант обсуждался на переговорах в Майами и Абу-Даби. В американскую переговорную группу входили спецпосланник Стив Уиткофф, а также зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Как утверждают источники, представители Соединённых Штатов на встречах с украинской стороной заявили, что референдум по мирному плану целесообразно провести как можно раньше.

Такую спешку в Вашингтоне объяснили внутриполитическими причинами. По словам собеседников Reuters, в ближайшее время Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться на американской повестке из-за приближающихся промежуточных выборов в Конгресс. Это означает, что у высшего руководства США останется меньше времени и политического ресурса для продвижения мирного соглашения по Украине.

Ранее в Кремле заявили, что переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби проходят непросто, но имеют конструктивный характер. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны уже провели два раунда обсуждений, и работа продолжается.