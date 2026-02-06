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Опубликовано 6 февраля, 12:50

В Кремле назвали конструктивными и сложными переговоры в Абу-Даби

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Прошедшие в Абу-Даби два раунда переговоров между РФ и Украиной были трудной, но конструктивной беседой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа продолжается», — констатировал представитель Кремля на брифинге.

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Ранее в МИД ОАЭ отметили, что на прошедшей беседе сторонам удалось выявить общий фундамент. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации России, Украины и Штатов хотят продолжить переговоры по мирному урегулированию в таком формате. Переговорную группу РФ возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков. Сегодня в Москве на его заместителя Владимира Алексеева было совершено покушение.

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Александр Юнашев
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