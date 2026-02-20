Разведка Пентагона признала преимущество Армии России над ВСУ

Российские войска сохраняют общее преимущество над украинской армией по ключевым направлениям. К такому выводу пришло Разведывательное управление Минобороны США в докладе Специального генерального инспектора Конгрессу об операции Atlantic Resolve за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на сайте Управления генерального инспектора Пентагона (DoDIG).

В отчёте отмечается, что годы интенсивных боевых действий серьёзно истощили ВСУ. Украинская армия, по оценке американской разведки, по-прежнему плохо подготовлена к реагированию на тактические наступления Российских войск, а по состоянию на декабрь силы РФ сохраняли общее преимущество на ключевых участках фронта. Также подчёркивается, что с начала боевых действий Украина потеряла около 20% своей территории.

Авторы документа указали, что российские подразделения «учатся более эффективно использовать штурмовые группы» для поддержания наступательных действий по всей линии соприкосновения. В то же время украинские войска сталкиваются с проблемами неравномерного внедрения западного стиля ведения боевых действий, нехваткой личного состава, ограниченной поддержкой с воздуха и недостаточными возможностями для прорыва обороны.

Кроме того, разведка обратила внимание на сокращение численности мужчин призывного возраста на Украине, трудности в подготовке личного состава и сохраняющуюся зависимость Киева от западной помощи, что снижает способность поддерживать длительные военные операции. Отдельно упоминаются нестабильные поставки ракет для систем ПВО.

Ранее Life.ru писал, что потери украинских формирований с начала СВО превысили 1,5 миллиона человек. Об этом заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, уточнив, что статистика включает погибших, раненых и выбывших из строя.