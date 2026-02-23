Владимир Путин
23 февраля, 11:48

Мирный житель погиб в Брянской области от удара дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами — камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что атака является очередным проявлением бесчеловечных действий украинских вооружённых сил против мирного населения.

ВСУ ударили по больнице в Брянской области
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар с помощью FPV-дронов по селу Понуровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Дроны были направлены на фельдшерско-акушерский пункт, в результате чего повреждена кровля здания.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Брянская область
