Мирный житель погиб в Брянской области от удара дрона ВСУ

В деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами — камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — написал Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что атака является очередным проявлением бесчеловечных действий украинских вооружённых сил против мирного населения.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар с помощью FPV-дронов по селу Понуровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Дроны были направлены на фельдшерско-акушерский пункт, в результате чего повреждена кровля здания.