20 февраля, 13:19

ВСУ ударили по больнице в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы Украины нанесли удар по больнице в Брянской области, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV – дронами село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар киевский режим нанес по территории больницы», — уточнил глава региона.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако нанесён материальный ущерб: повреждено здание больницы и полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проводится осмотр территории.

ПВО России за ночь сбила 149 украинских беспилотников
А ранее Life.ru писал, что ночью Брянская область пережила массированный налёт дронов: силы ПВО, мобильные группы и бойцы Росгвардии сбили 57 беспилотников. Губернатор Александр Богомаз доложил, что обошлось без жертв, но в селе Лопушь осколками посекло три частных дома.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
