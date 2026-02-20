ВСУ ударили по больнице в Брянской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар по больнице в Брянской области, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«ВСУ атаковали FPV – дронами село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар киевский режим нанес по территории больницы», — уточнил глава региона.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако нанесён материальный ущерб: повреждено здание больницы и полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проводится осмотр территории.