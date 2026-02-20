В Брянской области повреждены дома после массированной атаки 57 беспилотников

Губернатор Александр Богомаз сообщил о последствиях массированной атаки беспилотников на Брянская область. По его словам, ночью силы ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы и подразделения Росгвардии уничтожили 57 беспилотников самолётного типа.

Всего же дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. 57 сбито над Брянской областью, 28 – над акваторией Чёрного моря, 24 – над Азовским морем, 20 – над территорией Крыма, 17 – над Кубанью, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью.