Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 06:22

В Брянской области повреждены дома после массированной атаки 57 беспилотников

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Губернатор Александр Богомаз сообщил о последствиях массированной атаки беспилотников на Брянская область. По его словам, ночью силы ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы и подразделения Росгвардии уничтожили 57 беспилотников самолётного типа.

«Пострадавших нет. В результате атаки в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, продолжается оценка последствий атаки.

Ночную атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области
Ночную атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Всего же дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. 57 сбито над Брянской областью, 28 – над акваторией Чёрного моря, 24 – над Азовским морем, 20 – над территорией Крыма, 17 – над Кубанью, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar