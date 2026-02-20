Ночную атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны за ночь 20 февраля уничтожили украинские беспилотники в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — сообщил губернатор.

В региональном правительстве добавили, что данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. Детали последствий атаки до сих пор уточняют. В регионе сохраняется угроза со стороны беспилотников. Жителей просят соблюдать осторожность.

Той же ночью Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и Черноморский флот сбили 16 БПЛА. К сожалению, обошлось не без жертв. От осколочных ранений головы и грудной клетки погиб 30-летний мужчина.