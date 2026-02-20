Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 22:00

Мужчина погиб при отражении атаки дронов ВСУ в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Севастополь ночью 20 февраля подвергся массированному налёту украинских беспилотников. Силы ПВО и Черноморский флот сбили 16 БПЛА, но, к сожалению, не обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

30-летний мужчина получил осколочные ранения головы и грудной клетки от падения частей сбитого дрона в районе Камышового шоссе. Бригада скорой помощи приехала мгновенно, провела реанимацию, но спасти человека не удалось.

Кроме того, атака БПЛА нанесла ущерб жилым домам: в двух МКД на улице Маршала Крылова выбиты окна, а в переулке Ставковый повреждены шесть частных домов. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и сообщать о любых опасных находках по номеру 112. Временно сигналов об окончании воздушной тревоги нет, ситуация остаётся напряжённой.

В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и закрыли аэропорт
В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и закрыли аэропорт

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников над разными регионами РФ. По данным Минобороны, 16 дронов уничтожены над Краснодарским краем и Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar