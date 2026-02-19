В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и закрыли аэропорт

В Сочи вечером 19 февраля объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своём телеграм-канале.

Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По словам представителя ведомства Артёма Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Официальной информации о последствиях и возможных инцидентах на земле пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО отражали массированную атаку беспилотников над южными регионами страны. За четыре часа дежурные расчёты перехватили и уничтожили 34 дрона самолётного типа. Больше всего БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.