Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 19:58

В Сочи объявили угрозу атаки БПЛА и закрыли аэропорт

В Сочи вечером 19 февраля объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своём телеграм-канале.

Незадолго до этого Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По словам представителя ведомства Артёма Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Официальной информации о последствиях и возможных инцидентах на земле пока не поступало.

На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА
На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО отражали массированную атаку беспилотников над южными регионами страны. За четыре часа дежурные расчёты перехватили и уничтожили 34 дрона самолётного типа. Больше всего БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar