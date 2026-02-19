ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля, 22:48

На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Великие Луки Псковской области. В результате удара на Великолукской нефтебазе вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — сообщил глава региона.

Пожар на Великолукской нефтебазе. Видео © Max / Михаил Ведерников

Все экстренные службы прибыли на место происшествия. Пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта пока не зафиксировали.

Также продолжается атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Граждан просят не подходить к окнам и укрыться в ближайшем здании или помещении. Все оперативные службы перевели в экстренный режим работы, добавил губернатор.

При ракетной атаке ВСУ повреждены энергообъекты в Белгороде
При ракетной атаке ВСУ повреждены энергообъекты в Белгороде

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали двое мирных жителей. Мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча — его состояние тяжёлое. Второй получил осколочные ранения лица.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Max / Михаил Ведерников

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar