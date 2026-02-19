Олимпиада в Милане
19 февраля, 18:49

Силы ПВО за 4 часа сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны отразили очередную массированную атаку беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчётами были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Больше всего дронов — 12 — ликвидировали в небе над Краснодарским краем. Ещё 10 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, а 7 — над Чёрным морем. Над территорией Республики Крым уничтожены 4 беспилотника, и ещё один дрон подавлен над Белгородской областью. Жертв и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.

А ранее Life.ru писал, что ночью российская ПВО отработала на отлично: сбито 113 украинских дронов самолётного типа. Основной удар пришёлся по Брянской области — там подавили 50 беспилотников. Ещё 35 уничтожили над Смоленщиной, 12 — над Тверской областью, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской. В Минобороны заверили, что все цели поражены, информация о возможных последствиях пока уточняется.

