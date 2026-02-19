ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля, 23:54

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Ленинградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Киришском районе Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Отражение воздушной атаки продолжается. В регионе сохраняется опасность БПЛА.

ПВО за 6 часов сбила 120 украинских БПЛА над шестью регионами РФ
ПВО за 6 часов сбила 120 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Также враг этой ночью атакует Псковскую область. Дроны ударили по нефтебазе в городе Великие Луки. В результате удара на Великолукской нефтебазе вспыхнул пожар.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar