Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Ленинградской областью
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В Киришском районе Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Отражение воздушной атаки продолжается. В регионе сохраняется опасность БПЛА.
Также враг этой ночью атакует Псковскую область. Дроны ударили по нефтебазе в городе Великие Луки. В результате удара на Великолукской нефтебазе вспыхнул пожар.
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