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Опубликовано 18 февраля, 18:09

ПВО за 6 часов сбила 120 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников самолётного типа. Как сообщили в Минобороны России, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 120 украинских БПЛА.

Больше всего дронов — 81 — было сбито над территорией Брянской области. 22 беспилотника ликвидированы в небе над Смоленской областью, по 5 — над Курской и Новгородской областями, по 2 — над Тверской, Калужской областями и Московским регионом. Ещё один беспилотник уничтожен над Белгородской областью.

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Ранее сообщалось, что минувшая ночь выдалась жаркой для российских систем ПВО: военные отчитались об уничтожении 43 украинских дронов в небе над регионами и Чёрным морем. Больше всего досталось Брянщине — там рухнул 21 беспилотник. По шесть штук сбили над Белгородчиной и Крымом, пять — над Курской областью. Ещё по два подавили в небе Ростовской области и Чувашии, и один утопили в акватории Чёрного моря.

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Анастасия Никонорова
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