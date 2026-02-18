Россию призвали создать рубеж ПВО от Балтийского до Чёрного моря

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предложил создать сплошной рубеж противовоздушной обороны от Балтийского до Чёрного моря для эффективной защиты тыловых регионов России от массированных атак беспилотников. Он напомнил, что аналогичная практика успешно применялась в советское время.

«Они должны были обеспечивать перехват средств, которые направлялись в сторону Москвы, Ленинграда, Урала и так далее. При этом ещё и оставалось в дополнение к рубежам объектовая ПВО», — отметил собеседник NEWS.ru.

По его словам, такая система позволяла сдерживать массированные удары и не допускать прорыва летательных аппаратов вглубь страны. Опыт СССР заслуживает внимания и сегодня, а создание сплошного рубежа от Балтики до Чёрного моря является необходимой мерой.

Ранее в России нашли эффективный способ тотального истребления «Фламинго». Наша система ПВО в целом справляется с уничтожением украинских ракет, однако военный эксперт предлагает нанести удар по заводу, где производят данное оружие.