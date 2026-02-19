За ночь силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 113 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов перехвачено над Брянской областью – 50 аппаратов. Ещё 35 БПЛА сбиты над Смоленской областью, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской областью.

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были ликвидированы дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее Life.ru писал, что при атаке украинских БПЛА на Брянскую область пострадали мирные жители. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. В одном из сёл также повреждены частные дома и сгорела баня.