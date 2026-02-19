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Опубликовано 19 февраля, 04:30

За ночь силы ПВО сбили 113 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 113 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов перехвачено над Брянской областью – 50 аппаратов. Ещё 35 БПЛА сбиты над Смоленской областью, 12 – над Тверской, 10 – над Новгородской, четыре – над Ленинградской и два – над Калужской областью.

В военном ведомстве подчеркнули, что все цели были ликвидированы дежурными средствами ПВО. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА
На Великолукской нефтебазе в Псковской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что при атаке украинских БПЛА на Брянскую область пострадали мирные жители. Двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. В одном из сёл также повреждены частные дома и сгорела баня.

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Юния Ларсон
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