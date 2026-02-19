Олимпиада в Милане
Регион
19 февраля, 20:53

Российская ПВО сбила за три часа 48 украинских БПЛА

Обложка © Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за три часа 48 украинских беспилотников над разными регионами РФ. Об этом вечером 19 февраля сообщили в Минобороны страны.

По данным военного ведомства, по 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем и Крымом, ещё семь – над Азовским морем, шесть – над Чёрным морем, два – над Белгородской областью и один дрон – над Адыгеей.

Силы ПВО за 4 часа сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ
Ранее Life.ru писал, что в Сочи ввели угрозу атаки БПЛА и временно закрыли аэропорт. Глава города Андрей Прошунин сообщил, что меры безопасности приняли вечером 19 февраля. В это же время Росавиация приостановила приём и выпуск рейсов.

    avatar