ПВО России за ночь сбила 149 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля. Больше всего БПЛА – 57 – сбито над Брянской областью. Ещё 28 дронов уничтожены над акваторией Чёрного моря, 24 – над Азовским морем, 20 – над территорией Крыма, 17 – над Краснодарским краем, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется региональными властями.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Севастополе, который ночью 20 февраля подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот сбили украинские БПЛА, однако один из фрагментов дрона упал в районе Камышового шоссе. 30-летний мужчина получил тяжёлые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.