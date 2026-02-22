Олимпиада в Милане
22 февраля, 13:31

Богомаз: ВСУ целенаправленно атаковали дронами ФАП в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Украинские войска нанесли удар с помощью FPV-дронов по селу Понуровка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар киевский режим нанёс по фельдшерско-акушерскому пункту», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки повреждена кровля здания. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Брянской области повреждены дома после массированной атаки 57 беспилотников

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтоженных за сутки 73 украинских дронах. По данным ведомства, 52 дрона сбиты над Брянской областью, 18 — над Белгородской, два — над Калужской и один — над Курской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

