Регион
23 февраля, 18:26

Мирный житель и боец «Орлана» попали под удары ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Haggardous50000

Вооружённые силы Украины нанесли удары беспилотниками по Белгородской области, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

В Шебекинском округе, в селе Новая Таволжанка, дрон атаковал легковой автомобиль. Находившийся внутри мужчина самостоятельно добрался до местной больницы, где врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. После оказания первой помощи пострадавшего перевезли в Белгород для дальнейшего лечения. Машина получила серьёзные повреждения.

Второй инцидент произошёл в Белгородском округе, в селе Никольское. Там во время обезвреживания беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Медики зафиксировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. От госпитализации военнослужащий отказался, теперь он будет проходить лечение амбулаторно.

Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина
Помимо этого ранее в Шебекинском округе в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю пострадали четыре мирных жителя. Вячеслав Гладков сообщил, что ранения получили три женщины и один мужчина. Медики диагностировали у всех минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
