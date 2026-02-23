В Шебекине дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранены четыре человека
Обложка © Life.ru
Четыре мирных жителя Шебекино, включая троих женщин и одного мужчину, пострадали в результате атаки дрона ВСУ на авто. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Бойцы самообороны оперативно доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног. Медицинский персонал оказывает всю необходимую помощь. Транспортное средство, в котором находились пострадавшие, было повреждено огнём.
Ранее сообщалось, что в деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
