Регион
23 февраля, 15:02

В Шебекине дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранены четыре человека

Обложка © Life.ru

Четыре мирных жителя Шебекино, включая троих женщин и одного мужчину, пострадали в результате атаки дрона ВСУ на авто. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны оперативно доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ, где врачи диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног. Медицинский персонал оказывает всю необходимую помощь. Транспортное средство, в котором находились пострадавшие, было повреждено огнём.

Ранее сообщалось, что в деревне Горицы Брянской области мирный житель погиб после атаки украинских дронов‑камикадзе. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Наталья Демьянова
