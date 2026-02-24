Расчёты ПВО за ночь уничтожили 79 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над Белгородской областью. По 15 БПЛА ликвидировали над территорией Краснодарского края и акваторией Чёрного моря. 11 аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым, девять — над акваторией Азовского моря, пять — над Саратовской областью. По одному беспилотнику перехватили над территорией Республики Адыгея, а также Курской и Ростовской областями.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю в посёлке Степное Краснояружского района. Мужчина самостоятельно обратился в больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги. Ему была оказана необходимая помощь.