23 февраля, 23:49

Расчёты ПВО сбили семь БПЛА ВСУ в районе Северной стороны Севастополя

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны в Севастополе отразили атаку украинских беспилотников, сбито семь воздушных целей над морем в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев изучил отчёт о работе гражданской ПВО в Курской области. Доклад был представлен в центре подготовки специалистов по беспилотникам. По его словам, запущенная в декабре 2025 года система продемонстрировала высокую эффективность в короткие сроки. Так, в Курской области уничтожено более полутора тысяч вражеских беспилотников.

