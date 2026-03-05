Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 19:44

Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук попал под удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). О случившемся он сообщил в своём Telegram-канале, отметив, что они с попутчиком остались живы.

«Попали только что под дроновую атаку. Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было встречки. Удалось уйти от следующего дрона», — написал Филипчук.

По его словам, это далеко не первое покушение, и вряд ли последнее.

Украинский дрон атаковал торговый центр в Курской области
Украинский дрон атаковал торговый центр в Курской области

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили более 12 БПЛА в Херсонской области. Об этом сообщил местный губернатор Владимир Сальдо. Временно перекрыта трасса возле Новоалексеевки.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar