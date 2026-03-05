Владимир Путин
5 марта, 20:30

Часть районов Севастополя осталась без света из-за атаки беспилотников ВСУ

В части Севастополя произошло отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотников. Как сообщил местный губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале, расчёты противовоздушной обороны уже сбили три дрона в районе Северной стороны и над Гагаринским районом.

«Нет электроэнергии в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. Осколки от сбитых воздушных целей повредили подстанцию. Специалисты уже на месте, о сроках восстановления электроснабжения — проинформирую дополнительно», — пишет Развожаев.

По словам губернатора, в районе Жидилова осколок от сбитой воздушной цели повредил газовую трубу.

Расчёты ПВО сбили более 12 БПЛА ВСУ в Херсонской области
Ранее в Херсонской области глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук попал под удар беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Автомобиль сумел удержаться на трассе, Филипчук вместе с коллегой остался жив. По его словам, это далеко не первое покушение, и вряд ли последнее.

