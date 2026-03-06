Власти Севастополя оценили ущерб жилому фонду после атаки ВСУ

Минувшей ночью Севастополь подвергся атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Губернатор Михаил Развожаев оперативно прокомментировал последствия обстрела в своем официальном канале.

По данным главы региона, в городе пострадали девять жителей. Большинству помощь оказали сразу, и они уже вернулись домой. Однако двоих горожан пришлось госпитализировать.

Последствия ночной атаки на Севастополь.. Фото © Telegram / РаZVожаев

«Самое главное — все живы», — подчеркнул Развожаев. На данный момент состояние пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести: они получили осколочные травмы.

Последствия ночной атаки на Севастополь. Фото © Telegram / РаZVожаев

Повреждения получили не только люди, но и городская инфраструктура. В результате инцидента пострадали десять многоквартирных жилых зданий.

В основном последствия ограничились выбитыми стеклами в квартирах. Также зафиксирован ущерб для трёх автомобилей.

Сейчас профильные службы продолжают работу на местах происшествий. Ситуация находится под контролем местных властей.

Напомним, сегодня ночью ВСУ атаковали Севастополь. Сбитый беспилотник Вооружённых сил Украины, начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, упал рядом с многоэтажкой на улице Ефремова. Всего за медицинской помощью обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.