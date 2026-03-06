Владимир Путин
6 марта, 04:27

Два человека погибли, 12 ранены при атаке ВСУ на магазин в Херсонской области

Обложка © Life.ru

В Алёшках Херсонской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили очередное кровавое преступление: вражеские дроны сбросили боеприпасы на людей, собравшихся у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Произошло четыре сброса подряд, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

«По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он в своём телеграм-канале.

Пострадавшие получают медицинскую помощь в Алёшкинской центральной районной больнице. Двое раненых в тяжёлом состоянии доставлены в Скадовскую ЦРБ.

Ранее в Севастополе сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Ефремова. Сбитый беспилотник Вооружённых сил Украины, начинённый взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, упал рядом со зданием. Всего за медицинской помощью обратились 9 пострадавших: 6 человек (из них трое детей) транспортированы в стационары с различными резаными ранами, трое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

