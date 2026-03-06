ВСУ добивали раненых в Алёшках повторными ударами дронов

Украинские военные нанесли повторные удары с дронов по мирным жителям в городе Алёшки Херсонской области после первого взрыва. Об этом RT сообщили в региональных властях.

По данным чиновников, удар был целенаправленным — боевики били именно по гражданским. За атакой следил дрон-корректировщик, с помощью которого наводились последующие сбросы.

Напомним, сегодня в Херсонской области украинские дроны атаковали мирных жителей, собравшихся у продуктового магазина в Алёшках. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что беспилотники сбросили боеприпасы на людей, ожидавших открытия торговой точки. Произошло четыре сброса подряд. По предварительным данным, два человека погибли, ещё 12 получили ранения. Все пострадавшие — гражданские. Им оказывают помощь в местной больнице, двоих в тяжёлом состоянии перевезли в Скадовск.