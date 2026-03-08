Женщина и двое мужчин ранены при налёте дронов на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали три мирных жителя. Удары пришлись по трём муниципалитетам региона, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Три муниципалитета атакованы ВСУ. Пострадали три мирных жителя. В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У неё диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела», — пишет Гладков.

После оказания помощи пострадавшую планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Ещё один удар произошёл в Грайвороне. FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки. Их также госпитализировали, а транспортное средство получило повреждения.

Кроме того, в Белгороде при детонации беспилотника повреждено сооружение на территории коммерческого объекта. Информация о дополнительных пострадавших не поступала.