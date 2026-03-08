Два микрорайона города – спутника ЗАЭС остались без света

В Энергодаре Запорожской области без электроснабжения остались два микрорайона. Отключение произошло на фоне артиллерийского обстрела территории рядом с городом. Об этом сообщил мэр города — спутника ЗАЭС Максим Пухов.

«Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения», — информирует Пухов.

Специалисты энергетических служб проверяют состояние линий электропередачи. Предполагается, что одна из них могла быть повреждена во время обстрела.