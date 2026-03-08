Два микрорайона города – спутника ЗАЭС остались без света
Обложка © Life.ru
В Энергодаре Запорожской области без электроснабжения остались два микрорайона. Отключение произошло на фоне артиллерийского обстрела территории рядом с городом. Об этом сообщил мэр города — спутника ЗАЭС Максим Пухов.
«Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения», — информирует Пухов.
Специалисты энергетических служб проверяют состояние линий электропередачи. Предполагается, что одна из них могла быть повреждена во время обстрела.
Ранее ВСУ атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, погибла женщина. Всех жильцов эвакуировали в безопасное место.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.