8 марта, 13:20

ВС РФ разнесли в щепки логово последних бойцов 154-й бригады ВСУ в Запорожье

Российские военные точным попаданием авиабомбы ФАБ-3000 УМПК разнесли пункт временной дислокации 154-й механизированной бригады ВСУ в селе Гуляйпольское Запорожской области. Кадры уничтожения вражеского объекта попали на камеру дрона-разведчика, видео публикуют авторы проекта «Изнанка».

ВКС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ. Видео © Изнанка

Украинские военные прятались в трёхэтажном общежитии сельхозтехникума, превратив гражданский объект в своё логово. Российская разведка смогла вычислить противника, после чего тяжёлая авиабомба полностью снесла здание вместе с личным составом ВСУ. Для 154-й украинской бригады — это полный конец, ещё в прошлом году отряд потерял половину состава в безуспешных боях в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчёт самоходной артиллерийской установки уничтожил сеть укреплённых сооружений Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, разведка с помощью БПЛА выявила разветвлённые позиции в лесополосе Запорожской области. Противник перемещал живую силу между укрытиями и огневыми точками. Опорный пункт включал блиндажи, пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

