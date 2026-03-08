ВС РФ разнесли в щепки логово последних бойцов 154-й бригады ВСУ в Запорожье

Украинские военные прятались в трёхэтажном общежитии сельхозтехникума, превратив гражданский объект в своё логово. Российская разведка смогла вычислить противника, после чего тяжёлая авиабомба полностью снесла здание вместе с личным составом ВСУ. Для 154-й украинской бригады — это полный конец, ещё в прошлом году отряд потерял половину состава в безуспешных боях в Харьковской области.