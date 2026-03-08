Смертоносный русский «квартет» сровнял с землёй места запуска дальних дронов ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились с применением различных видов вооружений. В операции задействовали авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах», — сказано в сводке МО от 8 марта.

В Минобороны уточнили, что поражение целей зафиксировано сразу в нескольких районах. Всего за сутки удары были нанесены по объектам в 143 районах.

Ранее российские ВС уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.