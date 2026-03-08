Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 09:24

Смертоносный русский «квартет» сровнял с землёй места запуска дальних дронов ВСУ

Обложка © Ростех

Обложка © Ростех

Российские войска за сутки нанесли удары по местам подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились с применением различных видов вооружений. В операции задействовали авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах», — сказано в сводке МО от 8 марта.

В Минобороны уточнили, что поражение целей зафиксировано сразу в нескольких районах. Всего за сутки удары были нанесены по объектам в 143 районах.

Минобороны показало, как «Герань» разнесла вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Михайловки
Минобороны показало, как «Герань» разнесла вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Михайловки

Ранее российские ВС уничтожили пусковую установку HIMARS и три Vampire ВСУ. Удары наносились беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar