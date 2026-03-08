Расчёт самоходной артиллерийской установки уничтожил сеть укреплённых сооружений Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, разведка с помощью БПЛА выявила разветвлённые позиции в лесополосе Запорожской области. Противник перемещал живую силу между укрытиями и огневыми точками. Опорный пункт включал блиндажи, пункты управления беспилотниками и станции радиоэлектронной борьбы.

«Расчёт САУ «Гвоздика» группировки войск «Восток» уничтожил сеть укреплённых сооружений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области. В результате огневого поражения уничтожены опорные пункты ВСУ, оборудованные укрытия и огневые позиции», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что этот удар сорвал попытку ВСУ закрепиться в районе.

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск поразила множество объектов ВСУ в течение суток. Войска беспилотных систем уничтожили 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника. Также были поражены 15 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ликвидировали два наземных робототехнических комплекса.