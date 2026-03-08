Владимир Путин
8 марта, 03:39

Южная группировка уничтожила 43 блиндажа и 15 антенн связи ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Южная группировка войск поразила десятки объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. По его словам, с помощью войск беспилотных систем уничтожены 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника. Также поражены 15 антенн связи и управления БПЛА и два наземных робототехнических комплекса.

«Войсками беспилотных систем поражены 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника, 15 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами и 2 наземных робототехнических комплекса», — рассказал Третьяков.

Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 59 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ
Ранее сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке «Север» за сутки. За тот же период подразделения выявили и ликвидировали 24 пункта управления беспилотников. Также были уничтожены 14 беспилотных аппаратов самолётного типа и 31 тяжёлый боевой квадрокоптер модели R-18.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
