Южная группировка уничтожила 43 блиндажа и 15 антенн связи ВСУ за сутки

Южная группировка войск поразила десятки объектов Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков. По его словам, с помощью войск беспилотных систем уничтожены 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника. Также поражены 15 антенн связи и управления БПЛА и два наземных робототехнических комплекса.

«Войсками беспилотных систем поражены 43 блиндажа и укрытия для живой силы противника, 15 антенн связи и управления беспилотными летательными аппаратами и 2 наземных робототехнических комплекса», — рассказал Третьяков.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ сдались в плен группировке «Север» за сутки. За тот же период подразделения выявили и ликвидировали 24 пункта управления беспилотников. Также были уничтожены 14 беспилотных аппаратов самолётного типа и 31 тяжёлый боевой квадрокоптер модели R-18.