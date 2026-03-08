Владимир Путин
8 марта, 02:55

За сутки подразделения группировки «Север» взяли в плен двух военнослужащих ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Двое бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых.

По его данным, за тот же период группировка выявила и уничтожила 24 пункта управления БПЛА противника. Также было ликвидировано 14 беспилотников самолётного типа и 31 тяжёлый боевой квадрокоптер R-18.

«(За сутки. — Прим. Life.ru) двое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — рассказал Межевых.

Ранее Россия и Украина провели масштабный обмен военнопленными по формуле «300 на 300». Министерство обороны Российской Федерации сообщило о возвращении из украинского плена 300 российских военнослужащих. Взамен Киеву передали 300 бойцов ВСУ. Процедура прошла в штатном режиме, после чего освобождённые отправились на отдых и медицинскую реабилитацию. В ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения является результатом длительной и сложной работы.

