Домой вернулись 300 бойцов: Россия и Украина провели масштабный обмен пленными
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными в формате «300 на 300»
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о проведении очередного обмена военнопленными. В результате переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 300 российских военнослужащих.
Взамен российская сторона передала представителям Киева 300 бойцов ВСУ. Процедура прошла в штатном режиме, после чего освобожденные солдаты отправились к местам дислокации для отдыха и прохождения медицинской реабилитации.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения граждан является результатом сложной и длительной работы. Усилия дипломатов и военных позволили вызволить наших ребят из неволи.
После завершения курса лечения и реабилитации военнослужащие смогут при желании продолжить службу в рядах армии или вернуться к мирной жизни. Переговорный процесс по вопросам обмена продолжается, и работа над освобождением оставшихся в плену граждан ведется на постоянной основе.
Напомним, 5 марта состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоялся по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в РФ.
