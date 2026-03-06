Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
6 марта, 10:04

Домой вернулись 300 бойцов: Россия и Украина провели масштабный обмен пленными

Минобороны РФ сообщило об обмене пленными в формате «300 на 300»

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о проведении очередного обмена военнопленными. В результате переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 300 российских военнослужащих.

Взамен российская сторона передала представителям Киева 300 бойцов ВСУ. Процедура прошла в штатном режиме, после чего освобожденные солдаты отправились к местам дислокации для отдыха и прохождения медицинской реабилитации.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения граждан является результатом сложной и длительной работы. Усилия дипломатов и военных позволили вызволить наших ребят из неволи.

После завершения курса лечения и реабилитации военнослужащие смогут при желании продолжить службу в рядах армии или вернуться к мирной жизни. Переговорный процесс по вопросам обмена продолжается, и работа над освобождением оставшихся в плену граждан ведется на постоянной основе.

Напомним, 5 марта состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он состоялся по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами. Им окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь и доставят в РФ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

