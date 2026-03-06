Домой вернулись 300 бойцов: Россия и Украина провели масштабный обмен пленными

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о проведении очередного обмена военнопленными. В результате переговорного процесса удалось вернуть из украинского плена 300 российских военнослужащих.

Взамен российская сторона передала представителям Киева 300 бойцов ВСУ. Процедура прошла в штатном режиме, после чего освобожденные солдаты отправились к местам дислокации для отдыха и прохождения медицинской реабилитации.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что процесс возвращения граждан является результатом сложной и длительной работы. Усилия дипломатов и военных позволили вызволить наших ребят из неволи.