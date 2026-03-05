Освобожденных из плена российских бойцов сняли на видео с триколорами

Появилось видео с российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена 5 марта. На видео запечатлён момент, когда освобождеёные бойцы, которым вручили российские триколоры, садятся в автобусы. Как отметили в Министерстве обороны РФ, гуманитарную миссию по обмену помогли организовать Соединённые Штаты и Объединённые Арабские Эмираты».