Освобожденных из плена российских бойцов сняли на видео с триколорами
Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена 5 марта. Обложка © Telegram / Минобороны России
Появилось видео с российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена 5 марта. На видео запечатлён момент, когда освобождеёные бойцы, которым вручили российские триколоры, садятся в автобусы. Как отметили в Министерстве обороны РФ, гуманитарную миссию по обмену помогли организовать Соединённые Штаты и Объединённые Арабские Эмираты».
Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена 5 марта. Видео © Telegram / Минобороны России
Сейчас освобождённые россияне находятся на территории Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. После реабилитации они вернутся к родным.
Напомним, 5 марта состоялся очередной обмен военнопленным с Украиной. Он прошёл по формуле «200 на 200». При этом МИД РФ анонсировал следующий этап обмена — уже завтра из плена вернутся ещё 300 наших соотечественников.
