Двести наших бойцов вернулись домой: Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Киевом
Минобороны: Между РФ и Украиной состоялся обмен пленными по формуле 200 на 200
Минобороны России сообщило об успешном возвращении группы российских военнослужащих. Домой удалось вернуть 200 человек, которые находились на подконтрольной Киеву территории.
В ответ на это Москва передала украинской стороне такое же количество пленных бойцов ВСУ. Сделка прошла по паритетному принципу «двести на двести».
Освобождённые солдаты сейчас находятся в безопасности. В ближайшее время их доставят в медучреждения для прохождения обследования и комплексной реабилитации.
По прибытии на родину каждый из них получит квалифицированную психологическую и врачебную помощь. Армейские специалисты обеспечат необходимый уход и поддержку.
Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля 2026 года. Стороны обменялись по формуле «157 на 157» (всего 314 человек): Россия вернула 157 украинских военнослужащих, Украина передала столько же российских военных. Это был первый такой обмен в 2026 году и первый за почти 5 месяцев.
