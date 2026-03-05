Двести наших бойцов вернулись домой: Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Киевом

Минобороны России сообщило об успешном возвращении группы российских военнослужащих. Домой удалось вернуть 200 человек, которые находились на подконтрольной Киеву территории.

В ответ на это Москва передала украинской стороне такое же количество пленных бойцов ВСУ. Сделка прошла по паритетному принципу «двести на двести».

Освобождённые солдаты сейчас находятся в безопасности. В ближайшее время их доставят в медучреждения для прохождения обследования и комплексной реабилитации.

По прибытии на родину каждый из них получит квалифицированную психологическую и врачебную помощь. Армейские специалисты обеспечат необходимый уход и поддержку.