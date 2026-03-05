Владимир Путин
5 марта, 12:12

Обмен пленными РФ и Украины в формате «300 на 300» состоится 6 марта

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Министерство иностранных дел России анонсировало новый этап обмена военнопленными. Он запланирован на 6 марта и пройдёт по формуле «300 на 300».

В ведомстве уточнили, что в общей сложности за два дня — 5 и 6 марта — домой вернутся 500 российских солдат.

«На 6 марта намечен обмен по формуле «300 на 300». Всего 5–6 марта планируется возвратить на Родину 500 российских военнослужащих», — подчеркнули дипломаты.

Мединский: Россия и Украина обменяются пленными в формате «500 на 500»
Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля 2026 года. Стороны обменялись по формуле «157 на 157» (всего 314 человек): Россия вернула 157 украинских военнослужащих, Украина передала столько же российских военных. Это был первый такой обмен в 2026 году и первый за почти 5 месяцев. Сегодня стало известно об обмене по формуле «двести на двести».

