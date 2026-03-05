Обмен пленными РФ и Украины в формате «300 на 300» состоится 6 марта

Министерство иностранных дел России анонсировало новый этап обмена военнопленными. Он запланирован на 6 марта и пройдёт по формуле «300 на 300».

В ведомстве уточнили, что в общей сложности за два дня — 5 и 6 марта — домой вернутся 500 российских солдат.