Мединский: Россия и Украина обменяются пленными в формате «500 на 500»

Россия и Украина 5-6 марта проведут обмен пленным в формате «500 на 500». Об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Напомним, в феврале 2026 года в Женеве прошли трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, ставшие продолжением мирных консультаций, начатых ранее в Абу-Даби. Делегации обсуждали широкий круг вопросов — от технических аспектов возможного прекращения огня и гуманитарных коридоров до фундаментальных политических разногласий, включая территориальную целостность и гарантии безопасности. Хотя стороны не сообщили о прорывных соглашениях, назвав переговоры «сложными, но конструктивными», сам факт их проведения и подтверждение намерения встретиться вновь расценивались как сохранение канала для дипломатического урегулирования конфликта.