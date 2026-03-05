Владимир Путин
5 марта, 11:55

Мединский: Россия и Украина обменяются пленными в формате «500 на 500»

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Россия и Украина 5-6 марта проведут обмен пленным в формате «500 на 500». Об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«В рамках договорённостей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта [состоится] обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся», — написал Мединский в телеграм-канале.

Ранее сегодня прошёл первый этап обмена пленными в формате «200 на 200».

Напомним, в феврале 2026 года в Женеве прошли трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, ставшие продолжением мирных консультаций, начатых ранее в Абу-Даби. Делегации обсуждали широкий круг вопросов — от технических аспектов возможного прекращения огня и гуманитарных коридоров до фундаментальных политических разногласий, включая территориальную целостность и гарантии безопасности. Хотя стороны не сообщили о прорывных соглашениях, назвав переговоры «сложными, но конструктивными», сам факт их проведения и подтверждение намерения встретиться вновь расценивались как сохранение канала для дипломатического урегулирования конфликта.

