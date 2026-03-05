Посредниками при обмене пленными Украины и России выступили США и ОАЭ

Ключевым фактором, позволившим провести эту гуманитарную операцию, стало вмешательство внешних игроков. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, посредническую помощь в этом процессе оказали Объединённые Арабские Эмираты и США. Именно благодаря их участию удалось достичь договорённостей, которые привели к возвращению наших бойцов.

Сейчас все вернувшиеся российские военнослужащие находятся в безопасности. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения, где они пройдут комплексное обследование, получат необходимую квалифицированную помощь и психологическую поддержку для реабилитации.