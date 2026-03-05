Владимир Путин
Посредниками при обмене пленными Украины и России выступили США и ОАЭ

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Успешное завершение очередного обмена военнопленными стало возможным благодаря активным посредническим усилиям международных партнёров. Минобороны РФ подтвердило: в результате длительных и сложных переговоров домой вернулись 200 российских военнослужащих.

Ключевым фактором, позволившим провести эту гуманитарную операцию, стало вмешательство внешних игроков. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, посредническую помощь в этом процессе оказали Объединённые Арабские Эмираты и США. Именно благодаря их участию удалось достичь договорённостей, которые привели к возвращению наших бойцов.

Российская сторона, выполняя условия сделки, передала 200 представителей ВСУ.

Сейчас все вернувшиеся российские военнослужащие находятся в безопасности. В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения, где они пройдут комплексное обследование, получат необходимую квалифицированную помощь и психологическую поддержку для реабилитации.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 февраля 2026 года. Стороны обменялись по формуле «157 на 157» (всего 314 человек): Россия вернула 157 украинских военнослужащих, Украина передала столько же российских военных. Это был первый такой обмен в 2026 году и первый за почти 5 месяцев. Сегодня стало известно об обмене по формуле «двести на двести». Завтра, 6 марта, домой вернутся ещё 300 наших бойцов.

Оксана Попова
